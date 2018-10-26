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Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала

27.10.2018 18:02 — Разное | СТВ  
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Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа.

Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с кошкой-моделью было опубликовано в Instagram.

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала
Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Сперва кошка села на подиум, вылизала лапы, а затем попыталась поймать модель, которая прошла мимо. После этого кошка решила, что она тоже может стать звездой показа, прошла до конца подиума и села.

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала
Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Зрители в зале улыбались и снимали происходящее на видео.

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала
Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Никто не стал прогонять животное с подиума.

В США живёт единственный пёс, который умеет кататься на коньках (смотрите здесь).

 
 
Ссылка на источник 36
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Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа. Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с...
 
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