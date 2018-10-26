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Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала
Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа.
Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с кошкой-моделью было опубликовано в Instagram.
Сперва кошка села на подиум, вылизала лапы, а затем попыталась поймать модель, которая прошла мимо. После этого кошка решила, что она тоже может стать звездой показа, прошла до конца подиума и села.
Зрители в зале улыбались и снимали происходящее на видео.
Никто не стал прогонять животное с подиума.
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Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа. Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с...
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