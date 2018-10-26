Стрельба в синагоге в Питтсбурге: есть убитые и раненые

Инцидент произошел в синагоге консервативной "Древо жизни" в Сквиррел-Хилл. Как передает CNN, это исторический еврейский квартал, а "Древо жизни" - консервативная еврейская община.





По данным телеканала, преступник, вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось использовать машины в качестве щита. По предварительным данным, подстрелены три офицера, их состояние уточняется. Есть и другие пострадавшие, но их точное число, как и характер и тяжесть их ранений, пока не называется.





пишет newsru.com В синагоге по случаю субботы было много прихожан, в полицию поступило несколько звонков от людей, заблокированных внутри. Стражи порядка спасли несколько человек. Местным жителям и студентам близлежащего университета рекомендовано не выходить на улицу,newsru.com

KDKA сообщает, что после переговоров с командой спецназа подозреваемый сдался, он ранен. Стрелок описывается как белый мужчина с бородой. По данным источников телеканала в правоохранительных органах, стрелок вошел в здание с криками "Все евреи должны умереть".









Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что следит за событиями в Питтсбурге. "Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквиррел Хилл должны оставаться в укрытиях. Похоже, имеется много жертв. Остерегайтесь стрелка. Благослови всех бог!" - написал Трамп.



