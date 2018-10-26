СМИ: Беларусь предсказала «необузданное развитие ракет» в случае выхода США их ДРСМД

Равков заявил, что, по его мнению, выход США из Договора РСМД спровоцирует «рост напряженности» в гонке вооружений.





«Это лично мое мнение. Это будет необузданное развитие ракет средней и малой дальности и, естественно, ничем не ограниченное увеличение их количества», — отметил Равков.









Также он предположил, что в случае, если Вашингтон решится реализовать свои намерения, итоги этого могут быть «очень разными».



