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На Камчатке педофила из Беларуси приговорили к 15 годам колонии

27.10.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Осужденный занимался изготовлением детской порнографии и насилием над ребенком.


Суд в Вилючинске осудил белоруса за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и изготовление порнографических материалов. Об этом рассказала представитель прокуратуры Лариса Шунина.

46-летний мужчина до ареста работал в Минске в одном из учреждений по воспитательной работе с несовершеннолетними.

Находясь в Вилючинске в гостях у родственников, он изнасиловал свою 6-летнюю племянницу. Во время совершения преступления, он снимал все происходящее на фото. Более того, после случившегося он изготовил фотокарточки, на которых изображена интимная связь с ребенком.

Педофил получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После выхода на свободу, мужчина больше не сможет работать педагогом, а также будет ограничен в свободе еще на 2 года.

Прокурор добавила:

«Подсудимый не слышал этот приговор и в судебном заседании не участвовал. С 2017 года он отбывает наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима на территории Республики Беларусь за ряд преступлений, совершенных в Белоруссии, против половой неприкосновенности и половой свободы малолетних»



 
Теги: Минск
 
 
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Осужденный занимался изготовлением детской порнографии и насилием над ребенком.
 
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