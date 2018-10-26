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На Камчатке педофила из Беларуси приговорили к 15 годам колонии
Осужденный занимался изготовлением детской порнографии и насилием над ребенком.
Суд в Вилючинске осудил белоруса за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и изготовление порнографических материалов. Об этом рассказала представитель прокуратуры Лариса Шунина.
46-летний мужчина до ареста работал в Минске в одном из учреждений по воспитательной работе с несовершеннолетними.
Находясь в Вилючинске в гостях у родственников, он изнасиловал свою 6-летнюю племянницу. Во время совершения преступления, он снимал все происходящее на фото. Более того, после случившегося он изготовил фотокарточки, на которых изображена интимная связь с ребенком.
Педофил получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После выхода на свободу, мужчина больше не сможет работать педагогом, а также будет ограничен в свободе еще на 2 года.
Прокурор добавила:
«Подсудимый не слышал этот приговор и в судебном заседании не участвовал. С 2017 года он отбывает наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима на территории Республики Беларусь за ряд преступлений, совершенных в Белоруссии, против половой неприкосновенности и половой свободы малолетних»
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Осужденный занимался изготовлением детской порнографии и насилием над ребенком.
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