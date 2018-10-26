ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Символ #MeToo. Картину Артемизии Джентилески продали за $2 млн

27.10.2018 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Картина художницы 17-го века Артемизии Джентилески Лукреция ушла с молотка на торгах в Вене за сумму вдвое больше первоначальной стоимости – 2 млн долларов вместо 800 тыс. долларов.



Работа, которая раньше никогда публично не экспонировалась, отправилась в коллекцию в Австралию за рекордно большую для картин Джентилески цену, пишет artnet.

«Важно понимать, что Артемизия Джентилески была одной из немногих женщин-художников, которые действительно зарабатывали на жизнь живописью, - сказал эксперт Марк Макдоннелл. -  Она была независимой, она была успешной, она пользовалась большим спросом, и это было очень необычно для того времени и сделало ее символом современности».

Подростком Джентилески была изнасилована учителем искусств Агостино Тасси. В суде она подверглась унизительному физическому осмотру и пыткам, чтобы доказать правдивость своих заявлений, прежде чем Тасси был осужден.

Тем не менее, такая судьба не повлияла на карьеру Джентилески: она стала известна своими драматическими, реалистичными изображениями женщин и сексуального насилия. По словам Макдоннелла, ее работы сделали ее «важной фигурой в символизме женской борьбы с жестокостью» и актуальной в эпоху #MeToo.


Картина Лукреция изображает исторического персонажа, чье изнасилование и последующее самоубийство вдохновили жителей Рима заменить монархию республикой.

Среди работ Джентилески рекордную сумму принес автопортрет художницы в образе Святой Екатерины Александрийской – 2,18 млн долларов, пишет nv.ua


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина художницы 17-го века Артемизии Джентилески Лукреция ушла с молотка на торгах в Вене за сумму вдвое больше первоначальной стоимости – 2 млн долларов вместо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструкция военных действий прошла на «Золотой горке» в Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика