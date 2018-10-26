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В Бресте новая банда: на смену «Морским котикам» пришла «Четверка Миссисипи»

27.10.2018 17:46 — Разное | Партизан  
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Этим летом мы узнали о существовании банды «Морские котики» внутри брестского «Динамо». В нее входили Павел Савицкий, Алексей Гаврилович, Максим Витус, Андрей Лебедев и Артем Милевский. Был еще и Дмитрий Алисейко, от которого в межсезонье отказался Брест. Но товарища «морские котики» не забывали.

В Бресте новая банда: на смену «Морским котикам» пришла «Четверка Миссисипи»
В итоге эта группировка не ужилась с Алексеем Шпилевским, что привело к скандалу и фактическому распаду банды: Лебедев ушел в «Жетысу», Гаврилович вернулся в минское «Динамо», а Милевский в очередной раз отправился в Европу – на сей раз в венгерскую «Кишварду», пишет by.tribuna.com
Позже ушел и сам Шпилевский. Но война «котиков» и Алексея продолжилась в соцсетях: Милевский троллил молодого коуча в инстаграме. В итоге в комментариях за сына даже вступилась мать коучаЕлена Шпилевская, а затем в интервью обвинила Артема и компанию в том, что они развалили команду.
После июльских событий выжили только Максим Витус и Павел Савицкий, который тоже был на грани изгнания. «Морские котики» вместе уже не играют, но, судя по всему, связь еще поддерживают. Например, Милевский недавно в инстаграме вспоминал, как круто тусил с Лебедевым в Бресте.

Тем временем в «Динамо», кажется, идет новая интеграция. К выжившим «морским котикам» присоединились Артем Быков и Александр Нойок, которые летом пришли в клуб. Футболисты сколотили новую банду под названием «Четверка Миссисипи». О ней в инстаграме рассказал Нойок.

У участников объединения оригинальные прозвища: Шипа – Максим Витус, Грязь – Александр Нойок, Парфюмер – Павел Савицкий и Артем Протеин – Артем Быков. Костяк группировки составляют бывшие минские динамовцы. Расскажем, как идут у них дела в Бресте.

Александр Нойок


Экс-капитан минского «Динамо» смену клуба назвал «серьезным потрясением», но на самом деле быстро освоился в Бресте. Уже в дебютном матче украинец забил первый гол за новую команду. Получилось эффектно.
К слову, для первого взятия ворот в минском «Динамо» Александру понадобилась 41 игра.

Без Нойока невозможно представить обновленный Брест. После трансфера полузащитник провел все 13 матчей от звонка до звонка во всех турнирах, дважды забил и один раз ассистировал.

В городе над Бугом сбылась мечта Александра – он получил автограф Диего Марадоны. Украинец давно хотел получить роспись кумира, даже пытался найти ее на аукционе.

Артем Быков
Быков оказался ненужным Сергею Гуренко, который так и не придумал, как использовать игрока. В Бресте для Артема место нашлось. Полузащитник вернулся на привычную позицию в центре поля и регулярно играет в паре с Нойоком. Быков поучаствовал в в восьми матчах во всех турнирах, и только дважды был заменен. В Бресте хавбек уже открыл счет голам. Его дубль «Слуцку» вышел элегантным. Вот первый мяч.

И вот второй.
Вместе с Нойоком Быков образовал крепкую пару опорников и стал одной из причин сильного выступления «Динамо» на осеннем отрезке чемпионата.

Максим Витус
В прошлом Витус тоже выступал за минское «Динамо» вместе с Быковым. Правда в столице дэф провел всего один сезон-2015. С защитником не продлили контракт, потому что он якобы сдал матч с «Вильярреалом» в группе Лиги Европы.

Транзитом через хорватский «Сплит» Максим оказался в Бресте, где выступает уже второй год. В клубе защитник находится на ведущих ролях и проблем с игровой практикой не испытывает. В период, когда «Динамо» руководил Шпилевский, время на поле «морского котика» чуть уменьшилось, но теперь он снова играет по 90 минут и является основным дэфом у Марцела Лички.

Павел Савицкий
Савицкий не играл в минском «Динамо», но о нем тоже скажем пару слов. У Шпилевского нападающий, как и другие «морские котики» попал под санкции и был отстранен от тренировок с первой командой. Форвард находился на грани ухода из команды, но остался. Его хет-трик «Атромитосу» и дерзкое празднование голов – одно из самых ярких событий сезона.
Павел является лучшим бомбардиром команды. У страйкера 16 голов и 8 ассистов во всех турнирах. Боссы «бело-синих» наверняка довольны трансфером, несмотря на продолжающийся спор с «Неманом».



 
Теги: Брест
 
 
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