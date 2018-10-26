Стрелок из синагоги в Питтсбурге сдался полиции - СМИ

Человек, открывший стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, сдался полиции, сообщает в субботу "Си-Би-Эс Питтсбург".

"Подозреваемый сдался. Команда спецназа вела переговоры с подозреваемым, он не мог стоять на ногах, так как был ранен. Подозреваемый жив", - говорится в сообщении телеканала.