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Стрелок из синагоги в Питтсбурге сдался полиции - СМИ
Человек, открывший стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, сдался полиции, сообщает в субботу "Си-Би-Эс Питтсбург".
"Подозреваемый сдался. Команда спецназа вела переговоры с подозреваемым, он не мог стоять на ногах, так как был ранен. Подозреваемый жив", - говорится в сообщении телеканала.
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Человек, открывший стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, сдался полиции, сообщает в субботу "Си-Би-Эс...
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