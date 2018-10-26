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Лавров и Чавушоглу обсудили выполнение договоренностей президентов РФ и Турции по зоне деэскалации в Идлибе - МИД РФ

27.10.2018 17:54 — Разное | Интерфакс  
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в субботу в Стамбуле обсудили выполнение договоренностей относительно зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщил российский МИД.

"(На встрече министров) рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога, создания условий для скорейшего возвращения беженцев к родным очагам и постконфликтного восстановления страны. Отдельное внимание уделено ходу выполнения договоренностей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе", - говорится в сообщении российского МИД, распространенном в субботу.

 
 
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в субботу в Стамбуле обсудили выполнение договоренностей относительно зоны...
 
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