Лавров и Чавушоглу обсудили выполнение договоренностей президентов РФ и Турции по зоне деэскалации в Идлибе - МИД РФ

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в субботу в Стамбуле обсудили выполнение договоренностей относительно зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщил российский МИД.

"(На встрече министров) рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога, создания условий для скорейшего возвращения беженцев к родным очагам и постконфликтного восстановления страны. Отдельное внимание уделено ходу выполнения договоренностей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе", - говорится в сообщении российского МИД, распространенном в субботу.