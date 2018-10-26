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РИА «Новости»

— отметилКак заявил министр, начнется «необузданное развитие ракет средней и малой дальности», что приведет к увеличению их количества.— предупредил Равков.Ранее в белорусском МИД заявили, что этот шаг может нанести ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической в принципе.Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Россия и США не раз выдвигали взаимные обвинения в нарушении соглашения, подписанного в 1987 году.Ранее президент СШАобъявил, что Россия нарушает договор, поэтому Штаты не намерены его соблюдать и хотят выйти из соглашения.Позже этот вопрос обсуждали Путин и помощник Трампа. Последний после встречи с российским лидером заявил, что США пока далеки от решения по размещению в Европе новых ракет, отметив при этом, что вопрос о якобы нарушениях Россией положений договора уже давно стоит на повестке дня.