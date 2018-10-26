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Глава Минобороны Равков: Выход США из "ракетного" договора приведет к гонке вооружений

27.10.2018 18:25 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Выход США из договора о ракетах средней и малой дальности будет иметь самые негативные последствия. Об этом министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил корреспонденту РИА «Новости».

«Я думаю, что выход из этих соглашений приведет к… росту напряженности в плане гонки вооружений. Это лично мое мнение», — отметил Андрей Равков.

Как заявил министр, начнется «необузданное развитие ракет средней и малой дальности», что приведет к увеличению их количества.

«Исход может быть самый разный», — предупредил Равков.

Ранее в белорусском МИД заявили, что этот шаг может нанести ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической в принципе.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Россия и США не раз выдвигали взаимные обвинения в нарушении соглашения, подписанного в 1987 году.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Россия нарушает договор, поэтому Штаты не намерены его соблюдать и хотят выйти из соглашения.

Позже этот вопрос обсуждали Путин и помощник Трампа Джон Болтон. Последний после встречи с российским лидером заявил, что США пока далеки от решения по размещению в Европе новых ракет, отметив при этом, что вопрос о якобы нарушениях Россией положений договора уже давно стоит на повестке дня.

 
 
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Выход США из договора о ракетах средней и малой дальности будет иметь самые негативные последствия.
 
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