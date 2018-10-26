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Быховчанин Виктор Вербичев в числе победителей областного конкурса пахарей

27.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Ежегодный областной конкурс профессионального мастерства среди пахарей «Пахарь-2018» в четвертый раз собрал лучших механизаторов со всех районов области на поле ОАО «Могилевский ленок».

Быховчанин Виктор Вербичев в числе победителей областного конкурса пахарей

Сорок участников соревновались в двух номинациях: на энергонасыщенных тракторах МТЗ-1221 с 4-корпусным плугами и на машинах МТЗ-3022 с 8-корпусными плугами. Новшеством этого года стал теоретический экзамен, где участникам предстояло за компьютером ответить на вопросы по охране труда, технологии производства, эксплуатации сельхозмашин и другие.

Практическая часть конкурса отрабатывалась непосредственно в поле. За определенное время конкурсантам необходимо было вспахать обозначенный участок земли. Судьи, следившие за процессом, оценивали прямолинейность и глубину борозды, соблюдение при вспашке боковых границ участка, равномерность входа и выхода агрегата, глубину и качество обработки почвы, выполнение требований охраны труда, а также ряд других параметров.

В пахоте 8-корпусными плугами лучший результат показал Сергей Слук из КСУП «Добрость» Кричевского района. С 4-корпусными плугами профессиональнее всех справился Владимир Гончаронок из ОАО «Бацевичи-Агро» Кличевского района. Второе место в номинациях заняли Дмитрий Моисеев из ОАО «Могилевский ленок» из Могилевского района и Виктор Вербичев из быховского ОАО «Воронино», третье — Максим Балицкий из шкловского ОАО «Экспериментальная база «Спартак» и Александр Палютин из хотимского ОАО «Батаево». Самым опытным признан Леонид Акиншев из ОАО «Краснопольский», самым молодым участником конкурса стал механизатор Андрей Петушко из ОАО «Головенчицы» Чаусского района. Победителям вручили дипломы и сертификаты на денежные призы, отметили конкурсантов подарками и сувенирами.

Всех участников поблагодарил за неравнодушие к своему делу и поздравил победителей помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Также он подчеркнул, что как среди опытных трактористов, так и среди молодых есть те, на кого стоит ориентироваться в мастерстве и призвал лучших тружеников села ради общего большого хлеба делиться с коллегами  своими профессиональными навыками.

Организаторами ежегодного конкурса профессионального мастерства выступают комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Могилевский обком профсоюза работников АПК.

mogilevnews.by
 
 
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Ежегодный областной конкурс профессионального мастерства среди пахарей «Пахарь-2018» в четвертый раз собрал лучших механизаторов со всех районов области на поле
 
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