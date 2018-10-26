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Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»

27.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко в рамках единого дня информирования встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва». Во встрече приняли участие председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович и начальник ИМНС по Могилевской области Иван Кожемяко. Основная информационная тема — сохранение и развитие национальной культуры белорусского народа.

Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»


Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»


Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»


Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»

Глава ведомства рассказал о ключевых направлениях государственной политики в сфере культуры, заострив внимание на основных ее составляющих — охране историко-культурного и археологического наследия;  библиотечном и музейном обслуживании, проведении культурных мероприятий, сохранении и развитии культурных ценностей.

Разговор получился открытым и душевным, особенно когда коснулся развития и популяризации белорусского языка. Присутствующие сошлись во мнении: потребность говорить на родном языке нельзя «насадить» принудительно, ее нужно воспитывать с детства, и в первую очередь — в семье. Тем более, в последнее время заметно расширяется употребление белорусского языка в теле- и радиоэфирах. Например, на телеканале «Беларусь 3» белорусско-язычные проекты составляют 75% программ собственного производства. Лучшими книгами года за пределами Беларуси неоднократно становились и наши издания. А опыт работы Могилевской области по популяризации и повышению сферы применения белорусского языка отмечен Министерством образования Республики Беларусь как один из лучших в республике.

Руководитель Министерства по налогам и сборам республики также познакомил работников форелевого хозяйства с новыми формами работы налоговых органов и дальнейшим развитием налоговой системы в целом. В частности, планируется переход на экстерриториальный принцип обслуживания, без закрепления плательщиков за отдельными инспекциями. Кроме того, появится возможность предзаполнения деклараций о доходах и имуществе, другие новшества. В приоритете — открытость и доступность услуг, а также онлайн-взаимодействие с клиентами.

Полезной оказалась информация о таком интернет-сервисе МНС, как личный кабинет плательщика, который позволяет получать актуальную информацию о налоговых платежах и задолженности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, предоставляет многие другие услуги.

Справка «МП»:

Чтобы воспользоваться личным кабинетом на сайте МНС, достаточно один раз прийти в налоговую инспекцию и получить свой логин и пароль. Не забудьте взять с собой паспорт!

Участники встречи также ознакомились с работой форелевого хозяйства “Лохва”, посетили модуль по выращиванию радужной форели и производственный участок по ее переработке. Директор ОАО Юрий Куксенков отметил, что с каждым годом хозяйство увеличивает как объемы производства, так и ассортимент выпускаемой продукции, которая поступает на белорусский рынок и в Российскую Федерацию. Кстати, до конца года здесь планируется наладить собственное производство икры.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

 
 
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Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко в рамках единого дня информирования встретился с трудовым коллективом ОАО «Форелевое хозяйство
 
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