Авария на трассе Минск−Молодечно: четверо погибших и пятеро в больнице

Жуткая ДТП случилось на 35-м километре трассы Минск−Молодечно, недалеко от Радошковичей. Примерно в 17 часов там столкнулись Mazda и Volkswagen, второй автомобиль ушёл в кювет. В результате погибло четыре человека, ещё пятеро в больнице, пишет TUT.by.

В ДТП погибли два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Госпитализировали женщину и семилетнего ребёнка из Mazda и женщину с полуторагодовалым ребёнком из Volkswagen.

Как рассказал очевидец ДТП, Mazda ехала по трассе спокойно, но вдруг резко пошла влево − и Volkswagen со встречной полосы врезался в неё на большой скорости. Чтобы помочь пострадавшим, работники МЧС срезали крышу в Mazda.

В Следственном комитете информацию подтвердили. Дорога перекрыта. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.