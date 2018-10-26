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В Санкт-Петербурге после столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус - погибли семь человек

27.10.2018 19:42 — Разное | Tut.by  
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Вечером 27 октября в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус, погибли семь человек.

Сообщение о ДТП спасателям поступило в 17.40, сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что на девятом километре дороги Западный скоростной диаметр произошло лобовое столкновение «Scania» и микроавтобуса «Hyundai». В результате бус загорелся.

Видео: Telegram-канал Mash


В ДТП погибли семь человек, все они пассажиры микроавтобуса, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, виноват в ДТП водитель грузовика. Ранее «Интерфакс» сообщал о шести погибших.
 
 
Ссылка на источник 114
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Вечером 27 октября в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус, погибли семь человек.
 
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