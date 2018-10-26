Вечером 27 октября в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус, погибли семь человек.

Сообщение о ДТП спасателям поступило в 17.40, сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что на девятом километре дороги Западный скоростной диаметр произошло лобовое столкновение «Scania» и микроавтобуса «Hyundai». В результате бус загорелся.

Видео: Telegram-канал Mash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Санкт-Петербурге после столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус - погибли семь человек Вечером 27 октября в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус, погибли семь человек.

В ДТП погибли семь человек, все они пассажиры микроавтобуса, сообщает Telegram-канал. По предварительной информации, виноват в ДТП водитель грузовика. Ранеесообщал о шести погибших.