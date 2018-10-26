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В Санкт-Петербурге после столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус - погибли семь человек
Вечером 27 октября в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус, погибли семь человек.
Сообщение о ДТП спасателям поступило в 17.40,
Видео: Telegram-канал
В ДТП погибли семь человек, все они пассажиры микроавтобуса, сообщает Telegram-канал
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Вечером 27 октября в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате столкновения с грузовиком загорелся микроавтобус, погибли семь человек.
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