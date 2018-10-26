На минскую школьницу напала крыcа

Вечером в пятницу, 26 октября, 12-летняя девочка возвращалась домой из школы. На восьмом этаже, выйдя из лифта, она увидела крысу, которая вылезла из мусоропровода. Школьница подошла к ней из любопытства, а крыса прыгнула на ребенка и укусила за палец.





Папа пострадавшей девочки Сергей говорит, что после укуса крысы дочка испугалась и несколько часов не рассказывала родителям о том, что произошло. Когда взрослые все же узнали о случившемся, наутро повезли ее в больницу. Сейчас девочка проходит курс прививок от бешенства, который растянется на 90 дней.





— Притом еще за несколько дней до этого было несколько случаев, когда крысы бегали по этажам. Более того, соседи штуки четыре сами убили.





По его словам, крысы поднимаются на верхние этажи именно по мусоропроводу.





— Много раз обращались в ЖЭС, а последний раз — буквально за два или три дня до этого случая. Они провели какую-то попытку дезинфекции. Но крысы у нас во всем доме уже несколько лет, соседи два года пишут и просят что-нибудь сделать. Но ничего не делается. Как видите, дошло до того, что крысы начали нападать.





Сергей говорит, что в больнице о случившемся сообщили в санэпидемстанцию Партизанского района и местную администрацию.





— Надеюсь, после этого ситуация изменится не только в нашем подъезде, но и во всем доме.