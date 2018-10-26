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За БАТЭ болеют и в Британии. С БЧБ-флагом

27.10.2018 19:52 — Разное | Партизан  
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Алан Смит — гражданин Великобритании, родившийся в Курдистане. Два года назад его задержали в Беларуси по подозрению в организации нелегальной миграции иностранных граждан.


 По версии следствия, Смит и еще трое белорусов пытались незаконно переправить в Евросоюз граждан Ирака. Британец вину не признал, а суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.

Ранее Алан никогда судим не был. Он владеет деловым центром в Варшаве и фирмой в Лондоне, которая занимается нефтью и газом. По его словам, в Беларусь он приехал первый раз для закупки сельхозоборудования по просьбе бизнесменов из Курдистана. Также он помогал соотечественнице с инвалидностью найти в Беларуси больницу.

Наказание Алан отбывал в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском.

29 сентября Смит вышел на свободу и улетел в Лондон, где его ждала жена и 6-летняя дочка. Но о Беларуси британец не забывает. Он посетил матч «Челси» — БАТЭ на «Стэмфорд Бридж» и болел за белорусов с бчб-флагом.


Флаг ему прислали из Беларуси, пишет by.tribuna.com

 
Теги: Витебск
 
 
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Алан Смит — гражданин Великобритании, родившийся в Курдистане. Два года назад его задержали в Беларуси по подозрению в организации нелегальной миграции...
 
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