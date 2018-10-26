За БАТЭ болеют и в Британии. С БЧБ-флагом





По версии следствия, Смит и еще трое белорусов пытались незаконно переправить в Евросоюз граждан Ирака. Британец вину не признал, а суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.





Ранее Алан никогда судим не был. Он владеет деловым центром в Варшаве и фирмой в Лондоне, которая занимается нефтью и газом. По его словам, в Беларусь он приехал первый раз для закупки сельхозоборудования по просьбе бизнесменов из Курдистана. Также он помогал соотечественнице с инвалидностью найти в Беларуси больницу.





Наказание Алан отбывал в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском





29 сентября Смит вышел на свободу и улетел в Лондон, где его ждала жена и 6-летняя дочка. Но о Беларуси британец не забывает. Он посетил матч «Челси» — БАТЭ на «Стэмфорд Бридж» и болел за белорусов с бчб-флагом.







