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За БАТЭ болеют и в Британии. С БЧБ-флагом
Алан Смит — гражданин Великобритании, родившийся в Курдистане. Два года назад его задержали в Беларуси по подозрению в организации нелегальной миграции иностранных граждан.
По версии следствия, Смит и еще трое белорусов пытались незаконно переправить в Евросоюз граждан Ирака. Британец вину не признал, а суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.
Ранее Алан никогда судим не был. Он владеет деловым центром в Варшаве и фирмой в Лондоне, которая занимается нефтью и газом. По его словам, в Беларусь он приехал первый раз для закупки сельхозоборудования по просьбе бизнесменов из Курдистана. Также он помогал соотечественнице с инвалидностью найти в Беларуси больницу.
Наказание Алан отбывал в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском.
29 сентября Смит вышел на свободу и улетел в Лондон, где его ждала жена и 6-летняя дочка. Но о Беларуси британец не забывает. Он посетил матч «Челси» — БАТЭ на «Стэмфорд Бридж» и болел за белорусов с бчб-флагом.
Флаг ему прислали из Беларуси,
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Алан Смит — гражданин Великобритании, родившийся в Курдистане. Два года назад его задержали в Беларуси по подозрению в организации нелегальной миграции...
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