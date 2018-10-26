В 28-м туре чемпионата второй лиги "Крумкачы" обыграли "Горки" (1:0), а "Рух" был сильнее "Энергетика-БГАТУ" (2:0). "Рух" занимает первое место в турнирной таблице Д3 (64 очка), а за ним следуют "Крумкачы" (63 очка). Оба клуба уже недосягаемы для конкурентов, поэтому переходят в первую лигу.





В этом году "Крумкачей" исключили из высшей лиги, так как они не смогли выполнить условия лицензирования АБФФ. Команде пришлось менять юридическую форму и заявляться во вторую лигу.









пишет Еврорадио. "Крумкачы" существуют с 2011 года. Сначала они играли в любительском чемпионате, а в 2014 году заявились во вторую лигу, которую успешно прошли за один сезон. Через год они играли в первой лиге, а в 2016 году завоевали право выступать в элитном дивизионе,Еврорадио.



