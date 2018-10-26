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Фото: Авария лоб в лоб под Минском. Четыре человека погибли, пятеро в больнице
СК в своем телеграм-канале сообщает, что следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Минском районе, в результате которого погибли четыре человека.
Фото СК
По предварительной информации, ещё пять человек доставлены в учреждение здравоохранения.
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СК в своем телеграм-канале сообщает, что следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Минском районе, в результате которого погибли четыре человека.
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