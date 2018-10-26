Фото: Авария лоб в лоб под Минском. Четыре человека погибли, пятеро в больнице

В ДТП погибли четыре человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Госпитализированы несколько человек — женщина и семилетний ребенок из Mazda и женщина и полуторагодовалый ребенок из Volkswagen.

По словам очевидца ДТП Николая, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.









Фото СК

По предварительной информации, ещё пять человек доставлены в учреждение здравоохранения.