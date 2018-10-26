Баскетболисты "Цмокі-Мінск" с разницей в 22 очка проиграли красноярскому "Енисею" в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Это четвертое кряду поражение "драконов" со старта турнира.

"Цмокі-Мінск" — "Енисей" — 73:95 (22:26, 20:22, 11:19, 20:28)

"Цмокі-Мiнск": Лютыч (17 + 4 подбора.), Шелтон (14 + 9 подборов), Сарикопулос (6 + 7 подборов), Говенс (10 + 4 паса), Кудрявцев (5 + 3 паса), Ситник (2), Тростинецкий (3 + 4 подбора), Мещеряков (3), Семенюк (10 + 4 подбора), Муди, Полещук (3).

Наряду с рижским ВЭФом, который также потерпел 4 поражения в 4 турах, минчане замыкают турнирную таблицу. Лидируют же ЦСКА и "Химки" (по 4 победы), УНИКС и "Локомотив-Кубань" (по 3).