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Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны
Новости Беларуси. Митинг-реквием, научная конференция и реконструкция военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны – со взрывами, штыковой атакой и даже бутафорским применением химического оружия.
Это одно из самых «пристреленных» мест Первой мировой войны. Сейчас это мемориал «Золотая горка». А 100 лет назад здесь было настоящее пекло.
Вот эта яма глубиной метров в восемь – всё, что осталось от приличной горы высотой в 3-этажный дом. И сейчас эти пусть и давние раны, но все еще болят.
Память погибших почтили все: от священников до пионеров. Белорусский город Сморгонь еще в годы Первой мировой войны разделил судьбу непокоренных – блокадного Ленинграда и разрушенного Сталинграда. Мирному населению на эвакуацию дали три часа, город был разрушен до основания. Русские солдаты оборону держали более 800 дней. Из 16 тысяч местных жителей в свои дома вернулись только 130 человек – это меньше процента. Сейчас на митинге почти весь город. А его жители при этом не забывают ухаживать и за могилами кайзеровских солдат.
Вадим Лакиза, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:
Пока ученые проводят научные конференции, дипломаты встречи примирения обычные, но не менее весомые шаги к исторической памяти делают реконструкторы клуба с белорусским названием «Крокi».
Андрей Оралин, председатель правления культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны «Крокi»:
Даже эти очки из того времени. Эпохой Великой войны в Беларуси занимается человек 70. И зачастую в тему героического прошлого уходят целые семьи. Несмотря – во всех смыслах – на тяжелую ношу, рядом с историческими реконструкторами их жены.
Наталья Оралина, участница военно-исторического общественного объединения «4-й семейный кавалерийский клуб»:
Елена Гриневич, участница военно-исторического общественного объединения «54-й Минский пехотный клуб»:
Взрывы бутафорские, но посыл реальный. Именно под Сморгонью именно такая постановочная форма прививает молодежь и детей к нашему трагическому и славному прошлому.
Евгений Пустовой, СТВ:
Слова Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и камнями». Чтобы человечество не вернулось в каменный век, именно такие мемориалы и растапливают сердца.
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Новости Беларуси. Митинг-реквием, научная конференция и реконструкция военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сморгони вспоминают...
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