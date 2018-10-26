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Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

27.10.2018 21:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Митинг-реквием, научная конференция и реконструкция военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны – со взрывами, штыковой атакой и даже бутафорским применением химического оружия.

Это одно из самых «пристреленных» мест Первой мировой войны. Сейчас это мемориал «Золотая горка». А 100 лет назад здесь было настоящее пекло.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Вот эта яма глубиной метров в восемь – всё, что осталось от приличной горы высотой в 3-этажный дом. И сейчас эти пусть и давние раны, но все еще болят.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Память погибших почтили все: от священников до пионеров. Белорусский город Сморгонь еще в годы Первой мировой войны разделил судьбу непокоренных – блокадного Ленинграда и разрушенного Сталинграда. Мирному населению на эвакуацию дали три часа, город был разрушен до основания. Русские солдаты оборону держали более 800 дней. Из 16 тысяч местных жителей в свои дома вернулись только 130 человек – это меньше процента. Сейчас на митинге почти весь город. А его жители при этом не забывают ухаживать и за могилами кайзеровских солдат.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Вадим Лакиза, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:
Мы всегда будем готовы быть переговорной площадкой, приглашать представителей различных государств для того, чтобы переговорами решать те проблемы, которые существуют сегодня в мире.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Пока ученые проводят научные конференции, дипломаты встречи примирения обычные, но не менее весомые шаги к исторической памяти делают реконструкторы клуба с белорусским названием «Крокi».

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Андрей Оралин, председатель правления культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны «Крокi»:
Фронт стал на три года здесь. Он разделил нашу Беларусь. Люди жили по обе стороны. Большое количество в изгнание ушло. Она для нас точно такая же, как и вторая.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Даже эти очки из того времени. Эпохой Великой войны в Беларуси занимается человек 70. И зачастую в тему героического прошлого уходят целые семьи. Несмотря – во всех смыслах – на тяжелую ношу, рядом с историческими реконструкторами их жены.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Наталья Оралина, участница военно-исторического общественного объединения «4-й семейный кавалерийский клуб»:
Это ноша моя. Я за мужем, я за историей, я за тем, чтобы люди помнили, какие события были на той земле, где мы живем.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Елена Гриневич, участница военно-исторического общественного объединения «54-й Минский пехотный клуб»:
Когда на вас сыпется песок, когда около вас взрывы, когда газовая атака, когда вы понимаете, что переживали люди – это не игры. Это ощущение и понимание того, что это никогда не должно повториться.

Взрывы бутафорские, но посыл реальный. Именно под Сморгонью именно такая постановочная форма прививает молодежь и детей к нашему трагическому и славному прошлому.

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны

Евгений Пустовой, СТВ:
Говорят, что время лечит. Но и спустя 100 лет на нашей земле остаются раны, нанесенные Первой мировой. Немудрено, ведь именно здесь, под Сморгонью, были применены авиация, тяжелая артиллерия и даже химические атаки. Тогда, в 1918 году, гуманисты говорили, что можно попрощаться с оружием. Но не прошло и трех десятилетий, как винтовка снова оказалась в руках наших защитников. Начиналась Вторая мировая война.

Слова Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и камнями». Чтобы человечество не вернулось в каменный век, именно такие мемориалы и растапливают сердца.

 
 
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Новости Беларуси. Митинг-реквием, научная конференция и реконструкция военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сморгони вспоминают...
 
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