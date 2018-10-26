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Прямые телефонные линии состоялись в администрациях Беларуси. После обращения жителей рядом с домами установили колонку
Новости Беларуси. Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии 27 октября прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За три часа в Могилевский горисполком поступило 16 телефонных обращений.
Как уже доказано временем, такой диалог власти с населением помогает чиновникам оперативно решать вопросы на местах. В этом смогли убедиться жители одной из улиц в частном секторе. Год назад здесь вышла из строя водопроводная колонка. Решение проблемы затягивалось. За водой людям приходилось ходить на соседнюю улицу, за несколько сотен метров от их домов.
Наталья Шендерова, житель Могилева:
Алла Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
Кроме вопросов в коммунальной сфере, наиболее часто люди обращаются с проблемами строительства. Нередко звонят, чтобы получить консультацию или разъяснение.
Все звонки регистрируются и берутся на контроль. Прямые телефонные линии организованы каждую субботу. На связь выходят чиновники всех уровней. Однако в последнее время граждане стали менее активными – количество жалоб снижается.
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Прямые телефонные линии состоялись в администрациях Беларуси. После обращения жителей рядом с домами установили колонку
Новости Беларуси. Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии 27 октября прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24...
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