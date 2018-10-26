Страшная авария на трассе Минск-Молодечно: 4 человека погибли, 5 доставлены в больницу, в том числе дети

Новости Беларуси. 27 октября на трассе Минск-Молодечно произошла жуткая авария. Четыре человека погибли, пять доставлены в больницу, среди них есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что лобовое столкновение двух легковушек произошло недалеко от Радошковичей.



