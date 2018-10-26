|
Страшная авария на трассе Минск-Молодечно: 4 человека погибли, 5 доставлены в больницу, в том числе дети
Новости Беларуси. 27 октября на трассе Минск-Молодечно произошла жуткая авария. Четыре человека погибли, пять доставлены в больницу, среди них есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что лобовое столкновение двух легковушек произошло недалеко от Радошковичей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страшная авария на трассе Минск-Молодечно: 4 человека погибли, 5 доставлены в больницу, в том числе дети
Новости Беларуси. 27 октября на трассе Минск-Молодечно произошла жуткая авария. Четыре человека погибли, пять доставлены в больницу, среди них есть дети, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)