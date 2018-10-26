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Ведущие клубы Европы рассматривают возможность пакта о недопущении роста зарплат

27.10.2018 20:10 — Разное | Партизан  
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Европейские топ-клубы собираются принять меры, чтобы предотвратить рост зарплат футболистов, передает «Советский спорт».

Управленец одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) рассказал о том, что команды хотят заключить пакт, который остановит бесконечный рост зарплат игроков.

«Клубы в курсе, что нам нужно изменить наметившуюся динамику. Невозможно соответствовать правилам финансового Фэйр-плей, когда четыре-пять игроков твоей команды получают по £400-500 тысяч в неделю.

Наибольшую тревожность вызывает то, что, удовлетворяя пожелания 23-летнего игрока получать £15 млн в год, вы сами загоняете себя в угол, ведь в следующий раз он требует еще большего. Если это будет продолжаться, то через пять или десять лет, ситуация станет невыносимой.

То, что такие переговоры между клубами начались — это сигнал. Такое больше не может продолжаться. Что-то нужно менять», — цитирует человека The Sun.
 
 
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Европейские топ-клубы собираются принять меры, чтобы предотвратить рост зарплат футболистов, передает «Советский спорт».
 
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