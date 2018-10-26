В Армении чуть не взорвали здание правительства

РИА Новости пресс-секретарь Службы национальной безопасности Самсон Галтсян. Об этом сообщилпресс-секретарь Службы национальной безопасности Самсон Галтсян.





Ранее сообщалось, что мужчину с предметом, похожим на гранату, остановила и обезвредила служба безопасности правительства, меры безопасности кабмина усилены. По данным очевидцев, в здание пытался проникнуть мужчина средних лет в камуфляже.





«Мужчина 1975 года рождения вошел сегодня в здание правительства Армении с гранатой, но был обезврежен сотрудниками службы безопасности здания», - сказал собеседник агентства.





По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Другие подробности Галстян не привел.





Пресс-секретарь МЧС Сатеник Асилян сказала РИА Новости, что в службу спасения 911 позвонил мужчина, сообщив, что он находится у здания правительства с гранатой.





«Он заявил, что не хочет, чтобы пострадали люди. На место отправился расчет спасателей и группа оперативного реагирования МЧС. О звонке мы сообщили в СНБ и полицию. До прибытия спасателей на место нас оповестили, что у же беседуют с мужчиной и необходимости в помощи МЧС нет», - сказала Асилян.



