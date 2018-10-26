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Еще один удар по Газпрому: новое правительство Италии дало cогласие на строительство TAP

27.10.2018 20:04 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял окончательное решение, дав «зеленый свет» с итальянской стороны на строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контрактные обязательства», - сказал Конте.

Конте добавил, что препятствование строительству газопровода может стоить Италии «десятков миллиардов евро».

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор» и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

 
 
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял окончательное решение, дав «зеленый свет» с итальянской стороны на строительство Трансадриатического газопровода...
 
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