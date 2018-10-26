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Что Лукашенко предложил Украине: от поставок техники до выхода на третьи рынки

27.10.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины назвал перспективные сферы сотрудничества между странами, передает корреспондент БЕЛТА.

Что Лукашенко предложил Украине: от поставок техники до выхода на третьи рынки
Участие в модернизации инфраструктуры украинских городов
«Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации — в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве — во всех тех сферах, в которых нуждается Украина, — сказал Александр Лукашенко. — Точно такое заверение я получил от своего коллеги. Мы готовы учиться тому, что умеете делать вы, и тому, что нам крайне необходимо».

По его словам, в Гомеле украинские партнеры смогут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы белорусских специалистов и перспективами взаимного сотрудничества.

Кооперация с украинским горно-металлургическим комплексом
Президент подчеркнул, что белорусская сторона, как и прежде, готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. «Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗ. Нам необходимо продолжать стратегическое взаимодействие в этой сфере», — уверен глава государства.

Транспорт и логистика
Значительный потенциал имеет сотрудничество в транспортной логистике, считает Александр Лукашенко. «Более эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных проектов в рамках мультимодального транспортного коридора Балтийское море — Черное море», — обратил он внимание.

По мнению Президента, важно задействовать железнодорожную составляющую, речное судоходство и интегрировать морские порты Украины в логистические цепочки.

Создание совместных предприятий и выход на рынки третьих стран
В торгово-экономические связи между двумя странами вовлечено внушительное количество субъектов хозяйствования. В Беларуси насчитывается около 300 совместных компаний с украинским капиталом. В Украине действует примерно 100 предприятий с белорусским участием.

«Общий объем инвестиций, вложенных в проекты, реализуемые нашей страной на территории Беларуси и Украины, в 2017 году превысил $1,2 млрд», — констатировал глава государства. Только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов, добавил он.

В свою очередь Беларусь традиционно закупает в Украине металл и в широком ассортименте комплектующие для машиностроительного комплекса, а также сельскохозяйственное сырье и продукцию для развития животноводства и других отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленност /div>

«Без участия регионов наших стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла. Однако мы можем работать не только на рынки своих государств. Наверное, такой подход был бы слишком простым для наших экономик, находящихся в самом сердце Европы, на перекрестке основных торговых путей и участвующих в крупных проектах региональной интеграции. Акцент нужно делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран», — убежден Александр Лукашенко.

Приход украинского бизнеса в ПВТ и «Великий камень»
Украинскому бизнесу, считает Президент, будут интересны такие перспективные площадки, как белорусский Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». «Преференции и благоприятный инвестиционный климат в рамках данных инициатив позволяют реализовать масштабные задачи в инновационной сфере», — обратил внимание глава государства.

«Кроме того, аграриев вашей страны наверняка заинтересует возможность глубокой переработки зерна в Беларуси для получения незаменимых аминокислот и выпуска высокотехнологичных комбикормов для животноводства. Этот проект, в рамках которого будет построено 14 заводов, реализуется в сотрудничестве с нашими китайскими партнерами. Создание производства рассчитано на период до 2030 года и предусматривает инвестиции в размере более $700 млн», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что таких проектов может быть много, и призвал украинских предпринимателей и промышленников внимательно оценить потенциал сотрудничества с Беларусью и ее регионами.



 
Теги: Гомель
 
 
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