Что Лукашенко предложил Украине: от поставок техники до выхода на третьи рынки

Участие в модернизации инфраструктуры украинских городов

«Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации — в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве — во всех тех сферах, в которых нуждается Украина, — сказал Александр Лукашенко. — Точно такое заверение я получил от своего коллеги. Мы готовы учиться тому, что умеете делать вы, и тому, что нам крайне необходимо».





По его словам, в Гомеле украинские партнеры смогут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы белорусских специалистов и перспективами взаимного сотрудничества.





Кооперация с украинским горно-металлургическим комплексом

Президент подчеркнул, что белорусская сторона, как и прежде, готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. «Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗ. Нам необходимо продолжать стратегическое взаимодействие в этой сфере», — уверен глава государства.





Транспорт и логистика

Значительный потенциал имеет сотрудничество в транспортной логистике, считает Александр Лукашенко. «Более эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных проектов в рамках мультимодального транспортного коридора Балтийское море — Черное море», — обратил он внимание.





По мнению Президента, важно задействовать железнодорожную составляющую, речное судоходство и интегрировать морские порты Украины в логистические цепочки.





Создание совместных предприятий и выход на рынки третьих стран

В торгово-экономические связи между двумя странами вовлечено внушительное количество субъектов хозяйствования. В Беларуси насчитывается около 300 совместных компаний с украинским капиталом. В Украине действует примерно 100 предприятий с белорусским участием.





«Общий объем инвестиций, вложенных в проекты, реализуемые нашей страной на территории Беларуси и Украины, в 2017 году превысил $1,2 млрд», — констатировал глава государства. Только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов, добавил он.



