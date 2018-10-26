Все экстремистские элементы в Сирии должны быть уничтожены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на то, что уровень насилия в Сирии существенно снижен, немаловажной задачей остается ликвидация всех скопившихся там радикальных элементов", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция по Сирии.

"Нельзя допустить, чтобы получившие боевой опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор", - добавил он.