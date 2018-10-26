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Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

27.10.2018 21:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Исторический день в отношениях Беларуси и Украины. 26 октября в Гомеле завершился первый Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его результат отражается в цифрах.

Так, портфель контрактов потяжелел на 100 миллионов долларов. Договорились участники абсолютно по всем пунктам торгового и кооперационного взаимодействия. Поэтому, подводя итоги, было принято решение проводить форумы регулярно. Следующий примет Житомирская область. Гомельская же встреча войдет в историю прежде всего искренним и открытым разговором двух президентов. Белорусский лидер подчеркнет: «Сегодня надо прекратить братоубийственную войну». И наша страна готова подставить плечо в преодолении кризиса на востоке Украины.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Договоренности на 100 миллионов долларов. И это только те контракты, под которыми уже стоят подписи. Почти 1000 участников, новые совместные производства, кооперация. Итоги первого двустороннего Форума регионов в цифрах впечатляют. Но гораздо важнее понятия, которые не исчисляются в валюте – человеческие жизни и мир в общем славянском доме.

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Беларусь никогда не была равнодушным наблюдателем конфликта. Чужую беду воспринимаем как свою. В критической ситуации мы готовы подставить братское плечо. И не раз доказывали это делом.

Эти кадры из Дворца Независимости в 2015 облетели весь мир.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Переговоры «Нормандской четверки» вошли во все учебники истории и дипломатии. Альтернативы этим договоренностям нет до сих пор, что не раз подчеркивали мировые политики. «Хлебное», «школьное», «новогоднее», «пасхальное» перемирие на Донбассе – эта лексика тоже родом из Минска.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Именно таким – эмоциональным и откровенным выступлением двух президентов – первый Форум регионов Беларуси и Украины останется в памяти. В историю войдет и беспрецедентное по уровню представительство. Первые лица из 17 регионов соседней страны. Таким составом украинские чиновники не часто собираются даже в Киеве. Плюс – бизнес-круги. Всего около полутысячи человек. С нашей стороны – чиновники топ-уровня, губернаторы, руководители крупных предприятий.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Всегда для бизнеса важна поддержка на самом высоком уровне. Когда есть взаимопонимание у руководства, когда есть поддержка и понимание того, что мы должны очень тесно сотрудничать и взаимодействовать, с одной стороны, это важный сигнал для бизнеса, сигнал того, что давайте работать. При этом для бизнеса это еще и ответственность, потому что мы должны брать на себя ответственность за развитие нашей экономической кооперации.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Это тот самый случай, когда для сближения сошлись «все звезды»: политическая воля, деловая инициатива. Да и время подходящее. Украина сейчас идет по пути децентрализации. Это значит, львиная доля финансов остается в регионах. В какие проекты вкладывать деньги, решают на местах.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Наглядная презентация возможностей партнеров – сразу две выставки. На центральной площади – экспозиция тяжелого машиностроения.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки

В легкоатлетическом манеже – полторы сотни ведущих белорусских и украинских компаний демонстрировали свои достижения в логистике, АПК и продовольствии.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома: 
Сегодняшняя площадка – это старт к укреплению наших отношений, к продвижению наших товаров, к  взаимовыгодному сотрудничеству.

Есть преференции по Великому камню. Мы будем рады, если наши украинские партнеры, коллеги зайдут и будут работать. 

Сегодня товарооборот с Украиной после спада стремительно набирает высоту. По результатам восьми месяцев 2018 года наторговали почти на 4 миллиарда. Эксперты прогнозируют: к концу года будет 5.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

В 2019 году рассчитываем на 8 миллиардов, но Петр Порошенко поднимает ставку – не на 8, а на 10 миллиардов долларов в год.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Фундамент – кооперация. 300 предприятий с совместным капиталом работают в Беларуси, 100 – в Украине. Плюс восемь сборочных производств. Мы вместе собираем сельхозтехнику, наши специалисты модернизируют лифтовое оборудование, ведут разведку углеводородом, ремонтируют шахты. Городской транспорт тоже закупают в Минске.

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

Константин Брыль, губернатор Запорожской области (Украина):
Я увидел у вас электротранспорт, который находится в коммунальной собственности Могилева, Бреста, – достойные образцы. Главное – цена-качество. Мы будем говорить с мэрами городов, чтобы именно эту технику закупать.

Такая встреча в Гомеле – первая в истории, но уже сегодня понятно: на наших глазах зарождается новая традиция. Участники договорились – встречаться будут регулярно. Следующий региональный белорусско-украинский форум примет Житомирская область Украины.

Форум регионов Беларуси и Украины. Итоги и все самые важные договорённости в одном материале

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Исторический день в отношениях Беларуси и Украины. 26 октября в Гомеле завершился первый Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости...
 
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