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Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Исторический день в отношениях Беларуси и Украины. 26 октября в Гомеле завершился первый Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его результат отражается в цифрах.
Так, портфель контрактов потяжелел на 100 миллионов долларов. Договорились участники абсолютно по всем пунктам торгового и кооперационного взаимодействия. Поэтому, подводя итоги, было принято решение проводить форумы регулярно. Следующий примет Житомирская область. Гомельская же встреча войдет в историю прежде всего искренним и открытым разговором двух президентов. Белорусский лидер подчеркнет: «Сегодня надо прекратить братоубийственную войну». И наша страна готова подставить плечо в преодолении кризиса на востоке Украины.
Договоренности на 100 миллионов долларов. И это только те контракты, под которыми уже стоят подписи. Почти 1000 участников, новые совместные производства, кооперация. Итоги первого двустороннего Форума регионов в цифрах впечатляют. Но гораздо важнее понятия, которые не исчисляются в валюте – человеческие жизни и мир в общем славянском доме.
Беларусь никогда не была равнодушным наблюдателем конфликта. Чужую беду воспринимаем как свою. В критической ситуации мы готовы подставить братское плечо. И не раз доказывали это делом.
Эти кадры из Дворца Независимости в 2015 облетели весь мир.
Переговоры «Нормандской четверки» вошли во все учебники истории и дипломатии. Альтернативы этим договоренностям нет до сих пор, что не раз подчеркивали мировые политики. «Хлебное», «школьное», «новогоднее», «пасхальное» перемирие на Донбассе – эта лексика тоже родом из Минска.
Именно таким – эмоциональным и откровенным выступлением двух президентов – первый Форум регионов Беларуси и Украины останется в памяти. В историю войдет и беспрецедентное по уровню представительство. Первые лица из 17 регионов соседней страны. Таким составом украинские чиновники не часто собираются даже в Киеве. Плюс – бизнес-круги. Всего около полутысячи человек. С нашей стороны – чиновники топ-уровня, губернаторы, руководители крупных предприятий.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это тот самый случай, когда для сближения сошлись «все звезды»: политическая воля, деловая инициатива. Да и время подходящее. Украина сейчас идет по пути децентрализации. Это значит, львиная доля финансов остается в регионах. В какие проекты вкладывать деньги, решают на местах.
Наглядная презентация возможностей партнеров – сразу две выставки. На центральной площади – экспозиция тяжелого машиностроения.
В легкоатлетическом манеже – полторы сотни ведущих белорусских и украинских компаний демонстрировали свои достижения в логистике, АПК и продовольствии.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Есть преференции по Великому камню. Мы будем рады, если наши украинские партнеры, коллеги зайдут и будут работать.
Сегодня товарооборот с Украиной после спада стремительно набирает высоту. По результатам восьми месяцев 2018 года наторговали почти на 4 миллиарда. Эксперты прогнозируют: к концу года будет 5.
В 2019 году рассчитываем на 8 миллиардов, но Петр Порошенко поднимает ставку – не на 8, а на 10 миллиардов долларов в год.
Фундамент – кооперация. 300 предприятий с совместным капиталом работают в Беларуси, 100 – в Украине. Плюс восемь сборочных производств. Мы вместе собираем сельхозтехнику, наши специалисты модернизируют лифтовое оборудование, ведут разведку углеводородом, ремонтируют шахты. Городской транспорт тоже закупают в Минске.
Константин Брыль, губернатор Запорожской области (Украина):
Такая встреча в Гомеле – первая в истории, но уже сегодня понятно: на наших глазах зарождается новая традиция. Участники договорились – встречаться будут регулярно. Следующий региональный белорусско-украинский форум примет Житомирская область Украины.
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Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Исторический день в отношениях Беларуси и Украины. 26 октября в Гомеле завершился первый Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости...
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