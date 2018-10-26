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Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты
Новости Беларуси. 40 деревьев высадили в честь 100-летия системы социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь Лошицкий парк украшают ясени и рябины. Эти деревья символизируют силу духа, стойкость и милосердие.
В создании живописной аллеи приняли участие ветераны труда, многодетные родители и сотрудники домов-интернатов.
Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:
Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Добровольцы трудились весь день. Высажено около 500 деревьев и 1,5 тысячи кустарников по всему городу.
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Новости Беларуси. 40 деревьев высадили в честь 100-летия системы социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Лошицкий парк украшают...
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