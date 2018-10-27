|
Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике
Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Польше.
По сумме двоеборья нашему спортсмену покорился вес в 415 килограммов. Это золото стало пятым в копилке белорусской команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)