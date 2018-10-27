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Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике

27.10.2018 23:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Польше.

Белорус Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ по тяжёлой атлетике

По сумме двоеборья нашему спортсмену покорился вес в 415 килограммов. Это золото стало пятым в копилке белорусской команды.

Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров в Польше

«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше

 
 
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Новости Беларуси. Очередная награда! Белорус Эдуард Зезюлин – обладатель золотой медали юниорского Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе...
 
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