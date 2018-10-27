Гандбол. Квалификация ЧЕ-2020. Мужская сборная Беларуси обыграла команду Финляндии

Новости Беларуси. Гандболисты мужской сборной Беларуси провели второй матч квалификации к Чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Юрия Шевцова в гостях очень уверенно переиграла сборную Финляндии – 27:20.

Белорусы набирают два бала и как минимум до вечера 27 октября будут находиться на втором месте в группе.