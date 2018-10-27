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Гандбол. Квалификация ЧЕ-2020. Мужская сборная Беларуси обыграла команду Финляндии

27.10.2018 22:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гандболисты мужской сборной Беларуси провели второй матч квалификации к Чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Юрия Шевцова в гостях очень уверенно переиграла сборную Финляндии – 27:20.

Белорусы набирают два бала и как минимум до вечера 27 октября будут находиться на втором месте в группе.

Напомним, что в своем первом матче этого отбора белорусы дома обидно уступили сборной Боснии и Герцоговины – 29:30 (подробнее здесь).

 
 
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Новости Беларуси. Гандболисты мужской сборной Беларуси провели второй матч квалификации к Чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Юрия...
 
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