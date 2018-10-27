Дуэт органа и рояля – как симфонический оркестр. Музыкальный проект «Органы Европы звучат в Гродно» продолжается

Очередной концерт Международного праздника органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно», который проходит в музыкальном колледже, порадовал не только прекрасной музыкой, великолепным исполнением, но и неожиданным дуэтом: в унисон зазвучали орган и рояль. За первым инструментом – неизменный участник праздника в Гродно с 2015 года Иоганнес Гефферт. К слову, органист в третьем поколении. На рояле играл наш земляк, заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель Белгосфилармонии Юрий Гильдюк.





– Я очень много думаю над каждой программой. В этом году в Гродно играю произведение Баха – немецкая музыка, Сезара Франка (французская). Мне кажется, сочинение французского композитора «Фантазия Ля мажор» очень близко белорусскому слушателю, ведь оно очень душевное, много эмоциональных оттенков, – рассказал об особенностях программы Иоганнес Гефферт.

К слову, с нашим зрителем музыкант знаком и знает его вкусы. Как говорит его давний друг Юрий Гильдюк, у Иоганнеса Гефферта есть тонкое понимание белорусов, особое видение нашего народа. Первый концерт органиста из Германии прошел в Беларуси более 30 лет назад. С тех пор он охотно отзывается на приглашения выступить в Синеокой: Минск, Полоцк и, конечно, Гродно. И, надо сказать, музыкант неплохо знает наш город – успел с ним познакомиться еще в прошлые приезды. Есть у него и свои любимые места в Гродно: площадь перед Фарным костелом и сам костел, улица к Старому и Новому замкам, нравится ему и старая архитектура города.





– Также играем Франца Листа – вариации на тему BACH, потому что это очень сильная музыка, –продолжил свой рассказ Иоганнес Гефферт. – Кроме того, часть программы мы сыграем с моим другом, пианистом Юрием Гильдюком. Для каждого органиста это значимое и запоминающееся событие, потому что такие концерты с комбинацией инструментов бывают крайне редко.





Для самих музыкантов это было не первое совместное выступление. Знакомы они с 1986 года, играли на одном рояле «Реквием» Брамса, участвовали в разных концертах.





– В этом году впервые играем как дуэт – орган и рояль. Довольно нетрадиционный опыт музицирования, так как орган и рояль сами по себе абсолютно самодостаточные. Орган – это почти симфонический оркестр. И тогда вопрос: казалось бы, что делает рояль в дуэте с ним? – заинтриговал наш земляк Юрий Гильдюк. – Бетховен, например, писал симфонии. Чтобы их исполнить, нужно играть в четыре руки на рояле или в переложении Листа. А есть еще одно интересное переложение для органа и фортепиано. Получается как симфонический оркестр.





Серию музыкальных четвергов в рамках проекта «Органы Европы звучат в Гродно» продолжит 1 ноября Виктор Лыяк – органист из Польши. 8 ноября выступит Александр Исаков, а 15-го в заключительном концерте нынешнего праздника сыграет Кароль Голэмбевский.