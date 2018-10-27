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Лукашенко 8 ноября улетает в Астану

27.10.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится в Астане 8 ноября, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

"В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств", — сообщили в пресс-службе.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
 
 
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Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится в Астане 8 ноября, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.
 
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