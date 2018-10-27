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Лукашенко 8 ноября улетает в Астану
Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится в Астане 8 ноября, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.
"В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств", — сообщили в пресс-службе.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится в Астане 8 ноября, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.
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