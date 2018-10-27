Мининформации Беларуси назвало Порошенко президентом России









Пресс-служба ведомства в заголовке к релизу о проведенных переговорах написала: "Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле".





Вскоре ошибка была исправлена.













Заметим, однако, что для любого белорусского СМИ подобная ошибка могла бы стать основанием для предупреждения о нарушении Закона о СМИ, который так любит выносить Мининформ. Себе, конечно, министерство предупреждения не вынесет. Но, надеемся, хотя бы будет стыдно.