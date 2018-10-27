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Мининформации Беларуси назвало Порошенко президентом России

27.10.2018 21:52 — Разное | Партизан  
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Министерство информации Беларуси на своем сайте указало, что Петр Порошенко - лидер России. Ошибку заметил журналист Тарас Ратушный.



Пресс-служба ведомства в заголовке к релизу о проведенных переговорах написала: "Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле".

Вскоре ошибка была исправлена.



Заметим, однако, что для любого белорусского СМИ подобная ошибка могла бы стать основанием для предупреждения о нарушении Закона о СМИ, который так любит выносить Мининформ. Себе, конечно, министерство предупреждения не вынесет. Но, надеемся, хотя бы будет стыдно. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Министерство информации Беларуси на своем сайте указало, что Петр Порошенко - лидер России. Ошибку заметил журналист Тарас Ратушный.
 
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