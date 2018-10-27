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Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Словакии в Кубке Дэвиса

27.10.2018 21:45 — Разное | Партизан  
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Мужская сборная Беларуси по теннису проиграла соперникам из Словакии 1:3 и покинула 1-ю группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Напомним, после первого игрового дня счет был 1:1. Александр Згировский уступил Мартину Клижану (1:6, 4:6), а затем Егор Герасимов был сильнее Норберта Гомбоша (3:6, 6:4, 6:4).

В субботу соревновательную программу открыла парная встреча. Ракетки скрестили Мартин Клижан/Филип Полашек и Максим Мирный/Андрей Василевский. Первый сет проходил на равных, и дело дошло до тай-брейка, во время которого лучше отработали белорусы. Вторая партия началась с того, что парни Волчкова выиграли подачу соперников и развили успех (2:0).

Но после инициативу перехватили словаки. Особенно хорош был Полашек. Он брал игру в свои руки и за редким исключением действовал безошибочно. Второй сет уверенно выиграли Полашек – Клижан (6:3). Затем на кураже дожали визави в решающей партии – 6:3.

Далее на корт вышли первые номера сборных Клижан и Герасимов. Любопытно, что словацкий теннисист после парной встречи действовал не хуже отдыхавшего больше белоруса. Он дважды смог взять подачу игрока из Синеокой и выиграть сет 6:4.

Казалось, усталость накроет Клижана в следующей партии. Но нет. Мартин действовал ничуть не хуже, частенько ставя перед Егором неразрешимые задачи. Герасимов не смог совладать с соперником и во втором сете (3:6).

Счет в матче стал 3:1 в пользу словаков. Капитаны команд договорились 5-й поединок не проводить. Следующий сезон сборная Беларуси начнет во 2-й группе Евро-Африканской зоны.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужская сборная Беларуси по теннису проиграла соперникам из Словакии 1:3 и покинула 1-ю группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент агентства...
 
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