Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Словакии в Кубке Дэвиса









Напомним, после первого игрового дня счет был 1:1. Александр Згировский уступил Мартину Клижану (1:6, 4:6), а затем Егор Герасимов был сильнее Норберта Гомбоша (3:6, 6:4, 6:4).





В субботу соревновательную программу открыла парная встреча. Ракетки скрестили Мартин Клижан/Филип Полашек и Максим Мирный/Андрей Василевский. Первый сет проходил на равных, и дело дошло до тай-брейка, во время которого лучше отработали белорусы. Вторая партия началась с того, что парни Волчкова выиграли подачу соперников и развили успех (2:0).





Но после инициативу перехватили словаки. Особенно хорош был Полашек. Он брал игру в свои руки и за редким исключением действовал безошибочно. Второй сет уверенно выиграли Полашек – Клижан (6:3). Затем на кураже дожали визави в решающей партии – 6:3.





Далее на корт вышли первые номера сборных Клижан и Герасимов. Любопытно, что словацкий теннисист после парной встречи действовал не хуже отдыхавшего больше белоруса. Он дважды смог взять подачу игрока из Синеокой и выиграть сет 6:4.





Казалось, усталость накроет Клижана в следующей партии. Но нет. Мартин действовал ничуть не хуже, частенько ставя перед Егором неразрешимые задачи. Герасимов не смог совладать с соперником и во втором сете (3:6).





Счет в матче стал 3:1 в пользу словаков. Капитаны команд договорились 5-й поединок не проводить. Следующий сезон сборная Беларуси начнет во 2-й группе Евро-Африканской зоны.