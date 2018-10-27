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Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии

27.10.2018 21:42 — Разное | Партизан  
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Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.



В аварии погибли четыре человека, пять пострадали.

Как сообщила Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Одного малыша, которому 1,5 года, доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят комплекс обследований, чтобы исключить внутренние травмы. Второй, которому десять лет, находится в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. У него открытый оскольчатый перелом голени. Сейчас ребенок находится в операционной.

Что касается взрослых пациентов, две женщины доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, третья — в Минскую областную больницу.

У пострадавших сочетанные травмы, закрытые и открытые ЧМТ, травмы конечностей. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщалось, авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск — Молодечно. Столкнулись «Мазда» и «Фольксваген Джетта». По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу.

 
Теги: Минск
 
 
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Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
 
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