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Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии
Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту
В аварии погибли четыре человека, пять пострадали.
Как сообщила Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Одного малыша, которому 1,5 года, доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят комплекс обследований, чтобы исключить внутренние травмы. Второй, которому десять лет, находится в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. У него открытый оскольчатый перелом голени. Сейчас ребенок находится в операционной.
Что касается взрослых пациентов, две женщины доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, третья — в Минскую областную больницу.
У пострадавших сочетанные травмы, закрытые и открытые ЧМТ, травмы конечностей. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Как сообщалось, авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск — Молодечно. Столкнулись «Мазда» и «Фольксваген Джетта». По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу.
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Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
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