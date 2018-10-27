В Армении чуть не взорвали здание правительства

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Об этом сообщилпресс-секретарь Службы национальной безопасностиРанее сообщалось, что мужчину с предметом, похожим на гранату, остановила и обезвредила служба безопасности правительства, меры безопасности кабмина усилены. По данным очевидцев, в здание пытался проникнуть мужчина средних лет в камуфляже.- сказал собеседник агентства.По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Другие подробности Галстян не привел.Пресс-секретарь МЧСсказала РИА Новости, что в службу спасения 911 позвонил мужчина, сообщив, что он находится у здания правительства с гранатой.сказала Асилян.