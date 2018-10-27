ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Армении чуть не взорвали здание правительства

27.10.2018 22:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Снимок носит иллюстративный характер
Мужчина с гранатой, пытавшийся в субботу проникнуть в здание правительства Армении, намеревался ее взорвать, но был обезврежен сотрудниками охраны.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Службы национальной безопасности Самсон Галтсян.

Ранее сообщалось, что мужчину с предметом, похожим на гранату, остановила и обезвредила служба безопасности правительства, меры безопасности кабмина усилены. По данным очевидцев, в здание пытался проникнуть мужчина средних лет в камуфляже.

«Мужчина 1975 года рождения вошел сегодня в здание правительства Армении с гранатой, но был обезврежен сотрудниками службы безопасности здания», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Другие подробности Галстян не привел.

Пресс-секретарь МЧС Сатеник Асилян сказала РИА Новости, что в службу спасения 911 позвонил мужчина, сообщив, что он находится у здания правительства с гранатой.

«Он заявил, что не хочет, чтобы пострадали люди. На место отправился расчет спасателей и группа оперативного реагирования МЧС. О звонке мы сообщили в СНБ и полицию. До прибытия спасателей на место нас оповестили, что у же беседуют с мужчиной и необходимости в помощи МЧС нет», - сказала Асилян.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина с гранатой, пытавшийся в субботу проникнуть в здание правительства Армении, намеревался ее взорвать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гандбол. Квалификация ЧЕ-2020. Мужская сборная Беларуси обыграла команду Финляндии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mlife
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика