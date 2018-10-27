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Автотопливо вновь дорожает на 1 копейку с 28 октября

27.10.2018 23:15 — Разное | Интерфакс  
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 21 октября 2018 года вновь повышаются на 1 копейку, сообщил концерн "Белнефтехим".

"С целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти с 28 октября 2018 года стоимость автомобильного топлива на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,40, АИ-95-К5-Евро – Br1,49, АИ-98-К5-Евро – Br1,70, ДТ – 1,49Br", - говорится в сообщении.

Предыдущее повышение цен на автотопливо состоялось 21 октября. С начала года концерн "Белнефтехим" повышал стоимость топлива на АЗС 21 раз.

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 21 октября 2018 года вновь повышаются на 1 копейку, сообщил концерн "Белнефтехим".
 
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