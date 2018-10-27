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«Победить может любой». Как проходит Кубок Минска по бильярдному спорту в столице – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Вид спорта, в котором главное оружие – это выдержка, концентрация и холодная голова. В столице прошел Кубок Минска по бильярдному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш корреспондент Наталья Федорцова узнавала обо всех тонкостях турнира.
Для участников Кубок Минска – логичное завершение сезона. И пусть до финальных встреч 27 октября дошли немногие, прелесть турнира в том, что наравне со взрослыми участниками к бильярдным столам выходят вполне себе юные спортсмены. И при этом в конкуренции не проигрывают.
Юрий Лобач, председатель Минской федерации бильярдного спорта:
Помимо разницы в возрасте, турнир объединяет как профессионалов, так и спортсменов-любителей. Однако, как признаются сами участники, бильярд – тот вид спорта, в котором невозможно достичь 100%-ного мастерства. А звания, титулы и предыдущие награды вовсе не гарантируют безоговорочный успех.
Алексей Плавник, действующий чемпион Минска по бильярдному спорту:
Анастасия Филиппова, финалист кубка Минска по бильярдному спорту:
Все соперники одинаковые, со всеми надо играть одинаково. Главное, всё делать так, как на тренировке.
Отметим, турнир завершится 28 октября.
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Новости Беларуси. Вид спорта, в котором главное оружие – это выдержка, концентрация и холодная голова. В столице прошел Кубок Минска по бильярдному спорту,...
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