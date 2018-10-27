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Кубок Дэвиса. Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Словакии во втором круге соревнований

27.10.2018 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису уступает команде Словакии во втором круге первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Дэвиса. Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Словакии во втором круге соревнований

Начиналось всё для Максима Мирного и Андрея Василевского неплохо: они взяли первый сет – 7:6. А дальше на корте доминировали словаки. Мартин Клижан и Филип Полашек взяли два оставшихся сета – 6:4, 6:3 и принесли своей команде второе очко. Ситуацию пытался исправить Егор Герасимов. Но наш теннисист уступил все тому же Клижану – 6:4, 6:3.

Отметим, в Кубке Дэвиса белорусы проигрывают в четвертом противостоянии подряд.

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису уступает команде Словакии во втором круге первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщили в...
 
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