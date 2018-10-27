28 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день анимации.

Международный день тёщи.

Беларусь - День автомобилиста и дорожника.

Чехия - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Ефимий Благочестивый. Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает.

РОДИЛИСЬ:

1469 Эразм (Дезидерий) РОТТЕРДАМСКИЙ, философ-гуманист эпохи Возрождения. Оставил после себя прекрасный девиз: «Ничего сверх меры!».

1793 Фило РЕМИНГТОН, изобретатель системы ружей и пишущей машинки.

1860 Дзигоро КАНО, мастер боевых искусств, создатель дзюдо.

1936 Роман Григорьевич ВИКТЮК, российский театральный режиссёр.

1941 Анатолий Алексеевич ТРУШКИН, российский писатель-сатирик.

1944 КОЛЮШ (Мишель КОЛУЧЧИ), французский актёр-комик.

1955 Билл ГЕЙТС (Уильям Генри ГЕЙТС III), глава фирмы «Microsoft», один из богатейших людей планеты. У него трое детей. Состояние Гейтса - $90 млрд. Кстати, он зарабатывает $6.659 в минуту.

1957 Роза Куанышевна РЫМБАЕВА, казахстанская певица. У неё двое сыновей.

1963 Эрос Лучано Вальтер РАМАЗЗОТТИ, итальянский певец. У него от двух браков трое детей.

1967 Джулия (Джули Фиона) РОБЕРТС, американская актриса. Изменила имя, так как в профсоюзе актёров уже состояла одна Джули Робертс. У неё трое детей. Первая актриса в мире, чьи гонорары достигли $20 млн за роль (2000 год - фильм «Эрин Брокович»). Интересно, что для этого фильма левша Джулия училась писать правой рукой. Останки женщины в возрасте 9.000 лет, найденные в Болгарии в 2004 году, были названы археологами «Джулия Робертс» из-за идеально сохранившихся зубов.

1968 Фёдор Никитич ДВИНЯТИН, член элитарного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». У него дочь.

1968 Инна Владимировна АФАНАСЬЕВА, белорусская певица. У неё сын Иван.

1980 Надежда Николаевна ОСТАПЧУК, белорусская толкательница ядра. В 2012 году была лишена золотой медали Олимпиады в Лондоне за найденный при допинг-тесте препарат метенолон.

СОБЫТИЯ:

1636 Был основан первый в США Гарвардский университет.

1831 Английский физик Майкл ФАРАДЕЙ продемонстрировал первую динамо-машину.

1886 В присутствии президента США Гровера КЛИВЛЕНДА,под грохот пушечной канонады, в Нью-Йорке состоялось открытие статуи Свободы. Богиня Свободы держит факел в правой руке и подобие книги (таблички) в левой. Надпись на табличке гласит: «JULY IV MDCCLXXVI» («4 июля 1776») - дата подписания Декларации Независимости. Одна нога статуи опирается на разбитые оковы. Семь зубцов в её короне символизируют семь морей или семь континентов. Высота от земли до кончика факела - 93 метра, высота самой статуи, от верха пьедестала до факела - 46 метров.

1914 Фирма «Кодак» объявила о начале внедрения цветной фотографии.

1919 Конгресс США принял «сухой закон», запрещавший производство, перевозку и продажу алкогольных напитков, несмотря на вето президента Вудро ВИЛЬСОНА. Результатом принятия закона стали нелегальные производство и продажа алкогольных напитков (а алкоголем по закону считались все напитки с содержанием спирта выше 0,5%) в огромных количествах, появление нового вида преступности - бутлегерства - и развернувшаяся война между гангстерскими бандами за рынки сбыта.

1937 Впервые в истории мировой авиации был применён ночной таран. Его совершил в небе Испании российский лётчик Е.Н. СТЕПАНОВ.

1965 В Сент-Луисе была открыта арка «Ворота на Запад» высотой 192 метра (самый высокий монумент мира).

1992 Состоялся первый матч сборной Беларуси по футболу (товарищеский матч Беларусь - Украина, 1:1).

1995 В Баку в результате пожара в электропоезде метро погибли 289 человек, 270 человек получили ожоги и ранения. Это самая крупная катастрофа подобного рода в мире.