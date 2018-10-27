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Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших

28.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60107.php

Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших

Еще пять человек госпитализированы. Как уточнила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Они доставлены в областное учреждение здравоохранения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60107.php

Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших

Авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск - Молодечно. Столкнулись "Мазда" и "Фольксваген Джетта".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60107.php

Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших

фото - TUT.BY

По предварительным данным, водитель "Мазды" выехал на встречную полосу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60107.php

Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших

фото - TUT.BY


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60107.php

Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич. Еще пять человек...
 
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