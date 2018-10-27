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Лобовое ДТП под Радошковичами: четверо погибших
28.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич.
Еще пять человек госпитализированы. Как уточнила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Они доставлены в областное учреждение здравоохранения.
Авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск - Молодечно. Столкнулись "Мазда" и "Фольксваген Джетта".
фото - TUT.BY
По предварительным данным, водитель "Мазды" выехал на встречную полосу.
фото - TUT.BY
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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Четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич. Еще пять человек...
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