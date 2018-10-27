Праздник «Мой адрес – Московский район» провели в Бресте

27 октября 2018 года на площадке у здания «Белгосстраха» состоялся праздник «Мой адрес – Московский район» и расширенная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.



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С приветственным словом к жителям района обратился глава администрации Московского района города Бреста Вячеслав Васильевич Дашкевич.

За добросовестный труд и ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района им были награждены достойные представители ОАО «Савушкин продукт», филиала «Брестская городская детская поликлиника №2» УЗ «Брестская центральная поликлиника», отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Московского района г.Бреста, ТРЦ «Экватор», ОАО «Продтовары», КУП «Специализированное ремонтно-техническое управление «Медик», ОАО «Дорожно-строительный трест №4 г. Бреста», ГУО «Ясли-сад №81 г. Бреста», ОАО «Брестская типография», ГУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле», ПКУП «Коммунальник», КУП «Брестское ДЭП», КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод», ГУО «Брестский государственный технический университет». Исполняющий обязанности председателя Московской районной организации РОО «Белая Русь» Виктор Мисиюк вручил награждаемым подарочные сертификаты.



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После нескольких музыкальных номеров в исполнении Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением дирижера Валерия Коваля, главой администрации Московского района города Бреста Вячеславом Васильевичем Дашкевичем были награждены победители районного смотра-конкурса по благоустройству.