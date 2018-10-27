ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте

В Бресте 27 октября открылась ежегодная осенняя выставка кошек, которая предложила на обозрение посетителям более 50 представителей 10 различных пород от заводчиков Брестской области, Минска и Москвы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:





Помимо возможности погладить и посмотреть домашних питомцев, для гостей выставки организованы квесты и тематические викторины. Выставка продлится весь уикенд, ее организатором стал клуб любителей кошек "Элит-Кис".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото Вадима Якубёнка



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

Читать полностью в источнике с фото:



