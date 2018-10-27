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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте

28.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 27 октября открылась ежегодная осенняя выставка кошек, которая предложила на обозрение посетителям более 50 представителей 10 различных пород от заводчиков Брестской области, Минска и Москвы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте

Помимо возможности погладить и посмотреть домашних питомцев, для гостей выставки организованы квесты и тематические викторины. Выставка продлится весь уикенд, ее организатором стал клуб любителей кошек "Элит-Кис".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте

Фото Вадима Якубёнка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60103.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 101
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В Бресте 27 октября открылась ежегодная осенняя выставка кошек, которая предложила на обозрение посетителям более 50 представителей 10 различных пород от заводчиков...
 
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