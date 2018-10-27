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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка кошек проходит в Бресте
28.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте 27 октября открылась ежегодная осенняя
Помимо возможности погладить и посмотреть домашних питомцев, для гостей выставки организованы квесты и тематические викторины.
Фото Вадима Якубёнка
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В Бресте 27 октября открылась ежегодная осенняя выставка кошек, которая предложила на обозрение посетителям более 50 представителей 10 различных пород от заводчиков...
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