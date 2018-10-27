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Лысый мужчина гулял в мини-юбке по Бресту... и попал в РОВД
28.10.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие.
В микрорайоне «Восток» по улице ходил мужчина... в мини-юбке.
Прогулка не осталась незамеченной. Мужчину в итоге увидели милиционеры (а может кто позвонил и сообщил) и отвели в Московский РОВД.
P.S. Если кто владеет подробностями ситуации — пишите в комментариях.
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Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие. В микрорайоне «Восток» по улице ходил мужчина... в мини-юбке. Прогулка не осталась...
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