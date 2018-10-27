Лысый мужчина гулял в мини-юбке по Бресту... и попал в РОВД

Необычного человека заметили днем 27 октября в Бресте случайные прохожие.



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В микрорайоне «Восток» по улице ходил мужчина... в мини-юбке.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60102.php

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Прогулка не осталась незамеченной. Мужчину в итоге увидели милиционеры (а может кто позвонил и сообщил) и отвели в Московский РОВД.

P.S. Если кто владеет подробностями ситуации — пишите в комментариях.