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ФК "Славия-Мозырь" досрочно завоевала путевку в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

28.10.2018 — Разное | Mlife  
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"Славия" досрочно завоевала путевку в высшую лигу. В матче 26-го тура первой лиги команда из Мозыря крупно обыграла "Лиду" — 3:0. Таким образом, "Славия" не опустится ниже второго места в таблице первенства и вернется в элитный дивизион. 

Славия (Мозырь) — Лида — 3:0 
Голы: 1:0 — Ануфриев (50). 2:0 — Тымонюк (59). 3:0 — Ануфриев (80). 


Видеообзор матча 28 тура Фк "Славия-Мозырь" - ФК "Лида" 




Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК "Славия-Мозырь" Михаила Алексеевича Мартиновича.




 
 
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В матче 26-го тура первой лиги команда из Мозыря крупно обыграла "Лиду" — 3:0. Таким образом, "Славия" не опустится ниже второго места в таблице первенства и вернется...
 
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