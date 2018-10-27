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ФК "Славия-Мозырь" досрочно завоевала путевку в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу
"Славия" досрочно завоевала путевку в высшую лигу. В матче 26-го тура первой лиги команда из Мозыря крупно обыграла "Лиду" — 3:0. Таким образом, "Славия" не опустится ниже второго места в таблице первенства и вернется в элитный дивизион.
Славия (Мозырь) — Лида — 3:0
Голы: 1:0 — Ануфриев (50). 2:0 — Тымонюк (59). 3:0 — Ануфриев (80).
Видеообзор матча 28 тура Фк "Славия-Мозырь" - ФК "Лида"
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