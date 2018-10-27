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Жуткое ДТП под Минском: четверо погибли, пятеро в больнице
Фото: СК
О трагедии сообщает «Белта» со ссылкой на заместителя начальника Госавтоинспекции Минской области Михаила Акулича. Известно, что ДТП случилось около Радошковичей.
Помимо четверых погибших участников аварии еще пятеро человек были серьезно ранены. Их доставили в медицинское учреждение.
По имеющейся на данный момент информации, авария произошла в субботу, 27 октября, примерно в половине пятого вечера. На 35-м километре дороги Р-28 Минск – Молодечно столкнулись две иномарки: «Мазда» и «Фольксваген Джетта».
В настоящее время на месте происшествия работает следственно- оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется причина столкновения.
Напомним, что сегодня сообщалось и о другой крупной аварии. Под Молодечно автомобиль ВАЗ врезался в грузовик.
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Ужасное смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня под Минском.
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