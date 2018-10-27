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Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

28.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

27 октября три заведения  «Непариж», «Доски» и «Паркинг» —  провели тематические вечеринки в стиле Хеллоуин. SlutskGorod посмотрел, в какую нечисть переоблачались случчане. И не только на образы. 

Бар «Непариж» отличился эффектным оформлением помещений, «Доски» зарядили энергичной и тёплой атмосферой, а на просторном танцполе «Паркинга» можно было пустить в отрыв всю широту своей души.

В общем, смотрите фото.

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото


Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото

В каких заведениях Хеллоуин отметят на следующей неделе, можно узнать по ссылке.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 71
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В субботу три заведения в городе - «Непариж», «Доски» и «Паркинг» - провели тематические вечеринки в стиле Хеллоуин. SlutskGorod посмотрел, в какую нечисть...
 
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