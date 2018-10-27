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Три слуцких заведения отметили Хеллоуин. Фото
28.10.2018 — Разное | Слуцк Город
27 октября три заведения — «Непариж», «Доски» и «Паркинг» — провели тематические вечеринки в стиле Хеллоуин. SlutskGorod посмотрел, в какую нечисть переоблачались случчане. И не только на образы.
Бар «Непариж» отличился эффектным оформлением помещений, «Доски» зарядили энергичной и тёплой атмосферой, а на просторном танцполе «Паркинга» можно было пустить в отрыв всю широту своей души.
В общем, смотрите фото.
В каких заведениях Хеллоуин отметят на следующей неделе, можно узнать по
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В субботу три заведения в городе - «Непариж», «Доски» и «Паркинг» - провели тематические вечеринки в стиле Хеллоуин. SlutskGorod посмотрел, в какую нечисть...
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