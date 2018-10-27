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Не сидите дома! Сегодня в Минске пройдут шествие и митинг на «Дзяды»

28.10.2018 07:25 — Разное | Партизан  
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В воскресенье 28 октября в Минске состоятся мемориальные шествие и митинг, посвященные Дню памяти предков Дзяды.

Сбор участников в 11:30 у Часового завода (ст. Метро «Парк Челюскинцев»). Начало шествия в 12:00. Шествие пройдет по проспекту Независимости-улицам Калиновского-Гамарника-Мирошниченко. 15:00 — 17:00 — мемориальный митинг на территории Народного мемориала в Куропатах.

Мероприятие организует Консервативно-христианская партия — БНФ. Получено разрешение Мингорисполкома и облисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 28 октября в Минске состоятся мемориальные шествие и митинг, посвященные Дню памяти предков Дзяды.
 
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