Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11

Количество погибших при нападении на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге увеличилось до 11 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают местный телеканал CBS Pittsburg (KDKA) и газеты The Washington Post и Pittsburgh Post-Gazette. Позже эти данные подтвердили городские власти, передает Reuters. При этом собеседники Associated Press уточняют — в результате происшествия, по их данным, погибли по меньшей мере 10 человек. Ранее было известно о восьми жертвах нападения.





Мужчина, открывший по прихожанам синагоги огонь, по информации источников KDKA, совершил «преступление на почве ненависти»: ворвавшись в здание, где проходила служба, он закричал: «Все евреи должны умереть». После того, как на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина, по данным местного канала, начал стрелять и в них. Полицейские были вынуждены использовать в качестве щитов машины. Ранения в результате происшествия получили шесть человек, в том числе четверо полицейских, отмечает AP.





Инцидент в Питтсбурге произошел 27 октября. CBS Pittsburgh и CNN прежде сообщили, что после перестрелки с работниками правопорядка, организатор атаки получил ранение, сдался и был задержан. Однако Associated Press со ссылкой на собственные источники утверждает, что под стражу подозреваемый пока взят не был.​ Случившееся уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. В аэропорту в Индианаполисе он сообщил журналистам, что при нападении погибло «очень много людей» и «очень многие» получили ранения. Атака, по его мнению, могла бы не произойти, если бы синагогу находилась под наблюдением вооруженной охраны.​



