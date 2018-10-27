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Жизнь без груди. Женщины показывают татуировки на месте операции
Октябрь — месяц борьбы против рака молочной железы. Активисты, государственные и общественные организации объединяются, чтобы проводить акции, направленные на профилактику заболевания. В стороне не остаются и сами онкопациентки. Чтобы привлечь внимание к проблеме распространенности заболевания, женщины начали выкладывать в инстаграм снимки, которые они сделали на месте послеоперационных шрамов, об этом рассказывает
По информации портала, за октябрь в инстаграме появилось более шестисот тысяч постов по хештегу
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Флешмоб в инстаграме в месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы
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