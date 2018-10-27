Жизнь без груди. Женщины показывают татуировки на месте операции

Октябрь — месяц борьбы против рака молочной железы. Активисты, государственные и общественные организации объединяются, чтобы проводить акции, направленные на профилактику заболевания. В стороне не остаются и сами онкопациентки. Чтобы привлечь внимание к проблеме распространенности заболевания, женщины начали выкладывать в инстаграм снимки, которые они сделали на месте послеоперационных шрамов, об этом рассказывает российское издание Wonderzine ,

По информации портала, за октябрь в инстаграме появилось более шестисот тысяч постов по хештегу #mastectomytattoo или #mastectomytattoos , посвященных этой теме.